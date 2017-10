GlaxoSmithKline profiteert van kostenbesparingen en herstructureringen

Woensdag 25 oktober 2017 14:40 Resultaten omhoog in derde kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) GlaxoSmithKline heeft in het derde kwartaal van 2017 hogere resultaten behaald door kostenbesparingen en herstructureringen. Dit maakte de Britse farmaceut woensdag bekend.De aangepaste winst per aandeel kwam uit op net geen 0,33 Britse pond, een stijging van 3 procent op jaarbasis. Wisselkoersen buiten beschouwing latend, was de winstontwikkeling overigens vlak. De aangepaste operationele winst steeg met 7 procent, of 5 procent tegen constante wisselkoersen, naar 2.468 miljoen pond.De omzet nam met 4 procent toe naar 7.843 miljoen pond. Tegen constante wisselkoersen kwam de omzetstijging uit op 2 procent. Onder meer de Hiv-vaccins en medicijnen voor een betere ademhaling deden het volgens GSK goed. Daar stonden desinvesteringen en slechtere prestaties van oude medicijnen tegenover."De prestaties in het kwartaal lieten de aanhoudende vooruitgang zien die we boeken met onze omzetgroei en de operationele marges. Dit werd veroorzaakt door gerichte kostenbesparingen en herstructurerings- en integratievoordelen", zei CEO Emma Walmsley.De outlook voor 2017, van een groei van de aangepaste winst per aandeel van 3 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen, werd gehandhaafd.Het bedrijf keert een dividend van 19 pence uit over het afgelopen kwartaal. Over heel het boekjaar wordt een dividend verwacht van 0,80 Britse pond.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 08:40 ET (12:40 GMT)