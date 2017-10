Flink meer nieuwe woningen verkocht in Amerika

Woensdag 25 oktober 2017 16:22 In september sprake van stijging van krap 19 procent.(ABM FN-Dow Jones) Verkopen van nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten zijn in september gestegen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het ministerie van Handel.De verkoop van eengezinswoningen nam vorige maand op maandbasis en aangepast voor seizoensinvloeden met 18,9 procent toe tot een geannualiseerd aantal van 667.000 stuks.Het aantal van 560.000 dat aanvankelijk werd gerapporteerd in de maand augustus, werd bijgesteld naar 561.000.Op jaarbasis stegen de verkopen in september met 17,0 procent.De gemiddelde verkoopprijs bedroeg vorige maand 385.200 dollar.