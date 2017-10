Chipotle stelt teleur in derde kwartaal

Woensdag 25 oktober 2017 16:30 Virusuitbraak, orkanen en hack drukten resultaten.(ABM FN-Dow Jones) Chipotle Mexican Grill heeft in het derde kwartaal ruimschoots beneden de verwachtingen gepresteerd, nadat afgelopen zomer klanten werden geveld door het norovirus, een virus dat een ontsteking van de darmen veroorzaakt. Dit meldde de burrito-keten met de publicatie van zijn resultaten over het afgelopen kwartaal.Chipotle zei tevens dat de prestaties het afgelopen kwartaal onder druk stonden door historisch hoge prijzen van avocado's, een reeks orkanen, waardoor honderden locaties tijdelijk gesloten moesten worden, en een grootschalige hack, waarbij de betalingsgegevens van klanten op straat kwamen te liggen.CEO Steve Ells sprak dan ook van een "uitdagend" derde kwartaal en jaar. In een poging het tij te keren meldde Ells het menu uitgebreid te hebben en aanzienlijk minder nieuwe restaurants te openen om zich meer op de kwaliteit van de bestaande zaken te kunnen richten.De burrito-maker boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 19,6 miljoen dollar, tegenover 7,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Dit resulteerde in een winst per aandeel van 0,69 dollar, terwijl vooraf door Thomson Reuters geraadpleegde analisten rekenden op een winst per aandeel van 1,63 dollar.De omzet van Chipotle steeg met 8,8 procent tot 1,13 miljard dollar.Het aandeel Chipotle noteerde woensdag op een rood Wall Street 13,3 procent lager op 280,60 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresOctober 25, 2017 10:30 ET (14:30 GMT)